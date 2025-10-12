3. Liga: Auer Handballer zerlegen Empor Rostock nach allen Regeln der Kunst

Erst nach mehr als sieben Minuten haben die Erzgebirger gegen die Hanseaten ihren ersten Gegentreffer kassiert, am Ende hieß es 32:20. Keine schöne Rückkehr erlebte einer, der vor zwei Jahren selbst noch für den EHV auf Torejagd ging.

Kevin Roch konnte es im ersten Moment nicht so richtig glauben. „Was? Hat er wirklich gar kein Tor gemacht?", staunte der Kapitän des EHV Aue nach dem 32:20 seiner Mannschaft am Samstagabend im traditionsreichen Drittliga-Ostderby gegen den HC Empor Rostock. Doch die Statistik lügt nicht: Bei Elias Gansau stand eine Null. Schon nach zehn...