50 Jahre Pferdesport im Erzgebirge: Als die Bockwurst noch in der Milchkanne heiß gemacht wurde

Der Reit- und Fahrverein Weißbach feiert 50-jähriges Jubiläum. Die Anfänge gehen zurück in den Winter 1975. Beim Reitturnier überrascht sich derweil eine Starterin des Gastgebers selbst.

Nein, so warm wie am Wochenende auf dem Weißbacher Reitplatz, auf dem insbesondere am Samstag die Sonne Pferden und Reitern beim alljährlichen Turnier einheizte, ist es im Februar 1975 ganz und gar nicht gewesen. Im Büro der örtlichen LPG trafen sich an einem kalten Wintertag vor 50 Jahren Pferdesportfreunde und Funktionäre, um unter dem Dach...