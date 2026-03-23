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Bei der Rallye Erzgebirge erobern 60 Teams die Straßen im Landkreis. Es kommt zu Sperrungen.
Bei der Rallye Erzgebirge erobern 60 Teams die Straßen im Landkreis. Es kommt zu Sperrungen. Foto: Denny Michel
Bei der Rallye Erzgebirge erobern 60 Teams die Straßen im Landkreis. Es kommt zu Sperrungen.
Bei der Rallye Erzgebirge erobern 60 Teams die Straßen im Landkreis. Es kommt zu Sperrungen. Foto: Denny Michel
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61. Rallye Erzgebirge: Diese Straßen bleiben zeitweise gesperrt
Redakteur
Von Anna Neef
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Rund 60 Rallye-Teams jagen von Donnerstag bis Sonnabend rund um Stollberg nach Bestzeiten. Das bringt Verkehrseinschränkungen mit sich. „Freie Presse“ liefert einen Überblick.

Die 61. Rallye Erzgebirge vom 26. bis 28. März mit Dreh- und Angelpunkt in Stollberg, wo sich das Rallye-Zentrum befindet, bringt Straßensperrungen im Bereich der Wertungsprüfungen mit sich. Einen Überblick zu den Einschränkungen haben die Veranstalter vom Chemnitzer AMC zusammengestellt. Zu Verschiebungen kann es je nach Verlauf der Rallye...
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