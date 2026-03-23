61. Rallye Erzgebirge: Diese Straßen bleiben zeitweise gesperrt

Rund 60 Rallye-Teams jagen von Donnerstag bis Sonnabend rund um Stollberg nach Bestzeiten. Das bringt Verkehrseinschränkungen mit sich. „Freie Presse“ liefert einen Überblick.

Die 61. Rallye Erzgebirge vom 26. bis 28. März mit Dreh- und Angelpunkt in Stollberg, wo sich das Rallye-Zentrum befindet, bringt Straßensperrungen im Bereich der Wertungsprüfungen mit sich. Einen Überblick zu den Einschränkungen haben die Veranstalter vom Chemnitzer AMC zusammengestellt. Zu Verschiebungen kann es je nach Verlauf der Rallye...