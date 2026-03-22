MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Sepp Wiegand aus Grünhain bei der 60. Rallye Erzgebirge voriges Jahr. Die 61. Auflage lässt der Routinier aus.
Sepp Wiegand aus Grünhain bei der 60. Rallye Erzgebirge voriges Jahr. Die 61. Auflage lässt der Routinier aus. Foto: Denny Michel
Sepp Wiegand aus Grünhain bei der 60. Rallye Erzgebirge voriges Jahr. Die 61. Auflage lässt der Routinier aus.
Sepp Wiegand aus Grünhain bei der 60. Rallye Erzgebirge voriges Jahr. Die 61. Auflage lässt der Routinier aus. Foto: Denny Michel
Aue
61. Rallye Erzgebirge: Zeitplan, Strecken, Parken & Co. – was Zuschauer wissen müssen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wo finden die Wertungsprüfungen statt? Welche Straßen sind gesperrt? Für die Fans an der Strecke hat „Freie Presse“ die wichtigsten Fakten zur Rallye Erzgebirge vom 26. bis 28. März zusammengetragen.

Nächste Woche befinden sich große Teile des Erzgebirges im motorsportlichen Ausnahmezustand. Die nationale Rallye-Elite, darunter einige Lokalmatadoren, startet in den Kampf um die deutsche Meisterschaft. Die Organisation ist für den gastgebenden Chemnitzer AMC jedes Jahr ein Brett. Auch diesmal dürfen sich Fans und Zuschauer auf spektakuläre...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 22.03.2026 | 21:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:26 Uhr
1 min.
Motorradunfall bei Crottendorf - Mann schwer verletzt
Der Mann kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Mit seinem Motorrad prallt ein 48-Jähriger bei Crottendorf gegen einen Baum und verletzt sich schwer. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
23.03.2026
4 min.
Nichts mehr wie zuvor: Wie ein junger Familienvater aus Zwickau gegen Krebs kämpft
Ob Chemo-Therapie oder nächtliches Windelnwechseln: Patrick Stanik (mit Tochter Helena) und seine Frau Luisa halten zusammen.
Patrick Stanik war 35, als bei ihm Krebs festgestellt wurde. Ärzte hatten ihn aufgegeben. Damit wollte er sich nicht abfinden. Vor wenigen Monaten ist er Vater geworden. Und möchte nun anderen Krebspatienten in der Region Zwickau helfen.
Elsa Middeke
04.03.2026
4 min.
61. Rallye Erzgebirge: „Diesen Preis zahlen wir gern“ – wie die Gastgeber die Strecken sicher machen
Cornelia Klemm vom AMC Annaberg-Buchholz fährt mit ihrem Mann selbst Rallye. Auch die Streckensicherung und Organisation solcher Motorsportveranstaltungen liegen ihr am Herzen.
Eine Sportwartschulung hat in Königswalde 50 Motorsportfans vereint. Sie erfuhren von einem Experten, worauf es auf der Wertungsprüfung ankommt. Für viele folgt Ende des Monats die Probe aufs Exempel.
Anna Neef
23.03.2026
2 min.
Karriereende: Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge gibt Zeitpunkt bekannt
Ihr größter Erfolg: Mit Victoria Carl (r.) gewann Katharina Hennig in einem legendären Rennen Gold im Teamsprint bei den Olympischen Spielen 2022.
Bereits Ende vergangenen Jahres hat Katharina Hennig Dotzler verkündet, dass die Olympischen Spiele in Italien ihre letzten sein werden. Nun äußert sich die Erzgebirgerin auch zum Ende ihrer erfolgreichen Karriere.
Sandra Häfner
07:00 Uhr
4 min.
61. Rallye Erzgebirge: Leiter der Auftakt-Prüfung erklärt seine Wahl – „Ein echtes Brett“
Erinnerungsstück: Enrico Stöckel mit dem Kotflügel seines Viertakt-Wartburgs 1.3, mit dem er selbst im Jahr 1997 das letzte Mal an der Rallye Erzgebirge teilnahm.
Enrico Stöckel ist ein Rallye-Urgestein. Einst jagte er selbst nach Bestzeiten. Inzwischen ist er aus der Helferschar nicht mehr wegzudenken, wenn vor seiner Haustür die deutsche Meisterschaft beginnt.
Anna Neef
07:23 Uhr
2 min.
Gold- und Silberpreise im freien Fall
Doch kein sicherer Hafen? Der Goldpreis fällt weiter.
Wer im Iran-Krieg auf Gold gesetzt hat, braucht starke Nerven. So schnell wie es beim Preis nach oben ging, geht es nun auch nach unten.
Mehr Artikel