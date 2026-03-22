61. Rallye Erzgebirge: Zeitplan, Strecken, Parken & Co. – was Zuschauer wissen müssen

Wo finden die Wertungsprüfungen statt? Welche Straßen sind gesperrt? Für die Fans an der Strecke hat „Freie Presse“ die wichtigsten Fakten zur Rallye Erzgebirge vom 26. bis 28. März zusammengetragen.

Nächste Woche befinden sich große Teile des Erzgebirges im motorsportlichen Ausnahmezustand. Die nationale Rallye-Elite, darunter einige Lokalmatadoren, startet in den Kampf um die deutsche Meisterschaft. Die Organisation ist für den gastgebenden Chemnitzer AMC jedes Jahr ein Brett. Auch diesmal dürfen sich Fans und Zuschauer auf spektakuläre... Nächste Woche befinden sich große Teile des Erzgebirges im motorsportlichen Ausnahmezustand. Die nationale Rallye-Elite, darunter einige Lokalmatadoren, startet in den Kampf um die deutsche Meisterschaft. Die Organisation ist für den gastgebenden Chemnitzer AMC jedes Jahr ein Brett. Auch diesmal dürfen sich Fans und Zuschauer auf spektakuläre...