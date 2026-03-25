61. Rallye Erzgebirge: Lokalmatador steht unter Strom

Annaberg
Carsten Mohe kann den Freitag kaum erwarten. Bei der Rallye Erzgebirge will der Crottendorfer sein neues Sportgerät zur vollen Entfaltung bringen und im Porsche 911 möglichst erfolgreich in die Saison starten.
Die Stunde der Wahrheit naht: Carsten Mohe schlägt am Freitag und Sonnabend bei seinem Heimspiel ein ganz neues Kapitel auf. Erstmals in seiner langjährigen und erfolgreichen Karriere bringt der Routinier aus Crottendorf bei der 61. Rallye Erzgebirge einen Porsche 911 RallyGT an den Start.
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