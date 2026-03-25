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In Österreich und Tschechien hat Carsten Mohe wichtige Kilometer im neuen Porsche abgespult.
In Österreich und Tschechien hat Carsten Mohe wichtige Kilometer im neuen Porsche abgespult. Foto: Lothar Bökamp/Mohe-Rallyesport
In Österreich und Tschechien hat Carsten Mohe wichtige Kilometer im neuen Porsche abgespult.
In Österreich und Tschechien hat Carsten Mohe wichtige Kilometer im neuen Porsche abgespult. Foto: Lothar Bökamp/Mohe-Rallyesport
Annaberg
61. Rallye Erzgebirge: Lokalmatador steht unter Strom
Redakteur
Von Anna Neef
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Carsten Mohe kann den Freitag kaum erwarten. Bei der Rallye Erzgebirge will der Crottendorfer sein neues Sportgerät zur vollen Entfaltung bringen und im Porsche 911 möglichst erfolgreich in die Saison starten.

Die Stunde der Wahrheit naht: Carsten Mohe schlägt am Freitag und Sonnabend bei seinem Heimspiel ein ganz neues Kapitel auf. Erstmals in seiner langjährigen und erfolgreichen Karriere bringt der Routinier aus Crottendorf bei der 61. Rallye Erzgebirge einen Porsche 911 RallyGT an den Start.
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