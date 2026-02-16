61. Rallye Erzgebirge: Neuheiten und starke Konkurrenz läuten deutsche Meisterschaft ein

Aue
Die Fans können es kaum erwarten: Am letzten März-Wochenende startet die höchste deutsche Rallye-Liga wieder durch. Der erste von sieben Läufen steigt im Erzgebirge. Und bietet nicht nur Bewährtes.
Brandneu im Programm und zuschauerfreundliche Rundkurse sind es noch dazu: Mit neuen Wertungsprüfungen geht die 61. Rallye Erzgebirge an den Start. Aber nicht nur darauf dürfen sich die Fans am ersten März-Wochenende freuen. Einmal mehr zelebriert die Elite des Rallye-Sports den Auftakt der Deutschen Meisterschaft in Westsachsen. Lokalmatadoren...
