Vorjahressieger Philip Geipel wird erneut im Toyota GR Yaris Rally2 bei der Rallye Erzgebirge starten. Bild: Denny Michel
Vorjahressieger Philip Geipel wird erneut im Toyota GR Yaris Rally2 bei der Rallye Erzgebirge starten. Bild: Denny Michel
Aue
61. Rallye Erzgebirge: Neuheiten und starke Konkurrenz läuten deutsche Meisterschaft ein
Von Anna Neef
Die Fans können es kaum erwarten: Am letzten März-Wochenende startet die höchste deutsche Rallye-Liga wieder durch. Der erste von sieben Läufen steigt im Erzgebirge. Und bietet nicht nur Bewährtes.

Brandneu im Programm und zuschauerfreundliche Rundkurse sind es noch dazu: Mit neuen Wertungsprüfungen geht die 61. Rallye Erzgebirge an den Start. Aber nicht nur darauf dürfen sich die Fans am ersten März-Wochenende freuen. Einmal mehr zelebriert die Elite des Rallye-Sports den Auftakt der Deutschen Meisterschaft in Westsachsen. Lokalmatadoren...
Mehr Artikel