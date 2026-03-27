MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Michael Schröder aus Wildbach lässt es im Trabant 601 krachen.
Michael Schröder aus Wildbach lässt es im Trabant 601 krachen. Foto: Thomas Gorlt/Archiv
Michael Schröder aus Wildbach lässt es im Trabant 601 krachen.
Michael Schröder aus Wildbach lässt es im Trabant 601 krachen. Foto: Thomas Gorlt/Archiv
Aue
61. Rallye Erzgebirge: Wenn Emotionen mehr zählen als Bestzeiten
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trabant und Wartburg genießen bei Rallye-Fans im Osten Kult-Status. Das weiß Michael Schröder aus Wildbach nur zu gut. Bei der „Erze“ bringt er eine von zwei Rennpappen an den Start. Mit Liveblog.

Er wird wieder alles aus seinem Trabant 601 herausholen. Vor allem in Wildbach. Denn wie schon die Jubiläums-Hatz voriges Jahr führt auch die 61. Rallye Erzgebirge diesen Sonnabend quasi direkt an der Haustür von Michael Schröder vorbei. Gänsehautflair bedeutet das für den Wildbacher. Und die Fans holt er erstmals mit ins Boot. Richtig...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.03.2026
4 min.
Deutsche Bahn verhindert Umbau von Plauens Problemkreuzung
Die Südinsel in Plauen aus der Vogelperspektive: Sechs Straßen treffen an dem Knoten aufeinander.
Die Südinsel gilt als Herausforderung für Autofahrer: unübersichtlich, stauanfällig und immer mal wieder Unfallstelle. Eine Erneuerung wäre überfällig – doch ein Staatskonzern bremst das Projekt.
Swen Uhlig
06:18 Uhr
1 min.
Lkw-Brand auf der A 72: Autobahn in Richtung Zwickau gesperrt
Ein Lkw-Brand auf der A 72 sorgt derzeit für Behinderungen nicht nur auf der Autobahn, sondern auch auf Umleitungsstrecken rund um Plauen.
Ein brennender Lastzug sorgt seit dem frühen Morgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn sowie auf den Straßen rund um Plauen. Was bisher bekannt ist.
Swen Uhlig
06:34 Uhr
2 min.
Nach Gold-Coup: Eislauf-Traumpaar lässt Zukunft offen
Auch nach ihrem Gold-Coup in Prag haben Minerva Hase (r) und Nikita Volodin ihre Zukunft offen gelassen.
Bei der Eiskunstlauf-WM in Prag holen Minerva Hase und Nikita Volodin in beeindruckender Manier Gold. Die Zukunft des deutschen Spitzenduos bleibt spannend.
23.03.2026
4 min.
61. Rallye Erzgebirge: Zeitplan, Strecken, Parken & Co. – was Zuschauer wissen müssen
Sepp Wiegand aus Grünhain bei der 60. Rallye Erzgebirge voriges Jahr. Die 61. Auflage lässt der Routinier aus.
Wo finden die Wertungsprüfungen statt? Welche Straßen sind gesperrt? Für die Fans an der Strecke hat „Freie Presse“ die wichtigsten Fakten zur Rallye Erzgebirge vom 26. bis 28. März zusammengetragen.
Anna Neef
24.03.2026
4 min.
61. Rallye Erzgebirge: Diese Straßen bleiben zeitweise gesperrt
Bei der Rallye Erzgebirge erobern 60 Teams die Straßen im Landkreis. Es kommt zu Sperrungen.
Rund 60 Rallye-Teams jagen von Donnerstag bis Sonnabend rund um Stollberg nach Bestzeiten. Das bringt Verkehrseinschränkungen mit sich. „Freie Presse“ liefert einen Überblick.
Anna Neef
06:32 Uhr
3 min.
Für eine Viertelmillion Euro wird Straße im Erzgebirge schick gemacht
Der schlechte Zustand der August-Bebel-Straße veranlasst die Gemeinde jetzt zum Bau.
Auf einem Abschnitt von 130 Metern wird die August-Bebel-Straße in Zschorlau gebaut. Weil auch Trinkwasser- und andere Leitungen saniert werden, wird das Vorhaben richtig teuer.
Heike Mann
Mehr Artikel