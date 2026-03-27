61. Rallye Erzgebirge: Wenn Emotionen mehr zählen als Bestzeiten

Trabant und Wartburg genießen bei Rallye-Fans im Osten Kult-Status. Das weiß Michael Schröder aus Wildbach nur zu gut. Bei der „Erze“ bringt er eine von zwei Rennpappen an den Start. Mit Liveblog.

Er wird wieder alles aus seinem Trabant 601 herausholen. Vor allem in Wildbach. Denn wie schon die Jubiläums-Hatz voriges Jahr führt auch die 61. Rallye Erzgebirge diesen Sonnabend quasi direkt an der Haustür von Michael Schröder vorbei. Gänsehautflair bedeutet das für den Wildbacher. Und die Fans holt er erstmals mit ins Boot. Richtig... Er wird wieder alles aus seinem Trabant 601 herausholen. Vor allem in Wildbach. Denn wie schon die Jubiläums-Hatz voriges Jahr führt auch die 61. Rallye Erzgebirge diesen Sonnabend quasi direkt an der Haustür von Michael Schröder vorbei. Gänsehautflair bedeutet das für den Wildbacher. Und die Fans holt er erstmals mit ins Boot. Richtig...