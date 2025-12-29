MENÜ
Anna-Maria Dietze (vorn) aus Seiffen belegte im Januar 2025 beim Continentalcup in Oberwiesenthal Platz 5 über 20 Kilometer klassisch. 2026 fallen die Wettkämpfe aus. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Anna-Maria Dietze (vorn) aus Seiffen belegte im Januar 2025 beim Continentalcup in Oberwiesenthal Platz 5 über 20 Kilometer klassisch. 2026 fallen die Wettkämpfe aus. Bild: Andreas Bauer/Archiv
Annaberg
Absage: Continentalcup der Skilangläufer im Erzgebirge findet nicht statt
Redakteur
Von Sandra Häfner
Im Januar sollten die Wettkämpfe in Oberwiesenthal ausgetragen werden. Der Veranstalter hat nun die Reißleine gezogen.

Der WSC Erzgebirge Oberwiesenthal hat den Continentalcup der Skilangläufer im Januar abgesagt. Das teilte der Verein in den sozialen Netzwerken im Internet mit. Die zweite Liga der weltbesten Langläuferinnen und Langläufer sollte sich vom 9. bis 11. Januar 2026 in der Skiarena am Fichtelberg messen. „Schweren Herzens mussten wir den...
