Absage: Continentalcup der Skilangläufer im Erzgebirge findet nicht statt

Im Januar sollten die Wettkämpfe in Oberwiesenthal ausgetragen werden. Der Veranstalter hat nun die Reißleine gezogen.

Der WSC Erzgebirge Oberwiesenthal hat den Continentalcup der Skilangläufer im Januar abgesagt. Das teilte der Verein in den sozialen Netzwerken im Internet mit. Die zweite Liga der weltbesten Langläuferinnen und Langläufer sollte sich vom 9. bis 11. Januar 2026 in der Skiarena am Fichtelberg messen. „Schweren Herzens mussten wir den...