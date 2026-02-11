MENÜ
Auch das Maskottchen der Olympischen Spiele hat Manuela Kruppa (3. von links) natürlich schon getroffen. Bild: Manuela Kruppa
Auch das Maskottchen der Olympischen Spiele hat Manuela Kruppa (3. von links) natürlich schon getroffen. Bild: Manuela Kruppa
Annaberg
Als Volunteer bei Olympia: So hilft eine Erzgebirgerin bei den Winterspielen in Italien
Von Manuela Kruppa
Für viele ist sie ein willkommener Ansprechpartner, weil etwas verloren ging. Zugleich verrät ein ehemaliger Nationaltrainer ihr seine Träume: Manuela Kruppa aus Gelenau hat gerade viel zu tun.

Kurz nach den Sommerspielen in Paris 2024 habe ich mich wieder als freiwilliger Helfer beworben. Von 200.000 Bewerbungen für die Winterspiele in Italien wurden 18.000 angenommen. Nach stundenlangen Kursen via Internet musste ich schließlich ein Online-Bewerbungsgespräch mit einer Mitarbeiterin aus Mailand führen. Ich glaube, meine Erfahrung in...
Mehr Artikel