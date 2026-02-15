MENÜ
Annaberg
Viel Betrieb im olympischen Fundbüro: Wie eine Erzgebirgerin in Italien zur Glücksfee wird
Von Andreas Bauer
Als Volunteer hat Manuela Kruppa bei den Winterspielen viel zu tun. Dabei konnte die Erzgebirgerin auch schon einigen Zuschauern aus der Heimat helfen, verlorene Sachen wiederzufinden.

Brillen, Handys, Autoschlüssel, Ausweisdokumente: „Kaum zu glauben, was hier alles verloren geht“, schildert Manuela Kruppa ihre Erfahrungen bei den Biathlon-Wettbewerben der Olympischen Spiele in Italien. Der Gelenauerin selbst ist zwar nichts abhanden gekommen, doch sie weiß trotzdem genau Bescheid. Schließlich steht sie im olympischen...
