Am Grünen Tisch: Zwönitzer Handballer steigen in die Oberliga Sachsen auf

Sportlich nur auf Platz 2 der Verbandsliga eingekommen, profitieren die Erzgebirger vom Verzicht anderer Teams. Auch an der Personalschraube hat der Verein bereits gedreht.

Was tun, wenn keiner will? Dann nimmt man das Heft des Handelns eben selbst in die Hand. Beim Zwönitzer HSV können die Verantwortlichen dieser Tage ihr Glück kaum fassen. Mit einigen eher unrunden Auftritten hatten die Handballer des Vereins gegen Ende der vergangenen Saison den direkten Wiederaufstieg in die Sachsenliga – inzwischen Oberliga...