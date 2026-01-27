Annaberger Fußballer verpassen Futsal-Medaille knapp - warum der Trainer trotzdem nicht sauer ist

Coach Lars Walther ist mit dem Auftritt seiner Mannschaft in Hohenstein-Ernstthal zufrieden gewesen. Denn es gab eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.

Mit der Medaille ist es nichts geworden. Dennoch war Lars Walther als Coach des VfB Annaberg zufrieden. So hatte er zur Endrunde der Sächsischen Hallenmeisterschaft im Futsal die junge Riege mitgenommen. „Wir hatten fast ausschließlich U23-Fußballer dabei. Die Jungs haben das richtig gut gemacht“, lobte er.