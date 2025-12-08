Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bruno Repmann (l.) führte gegen Weißenborn Regie und trug mit vier eigenen Treffern zum Heimsieg bei.
Bruno Repmann (l.) führte gegen Weißenborn Regie und trug mit vier eigenen Treffern zum Heimsieg bei. Bild: Thomas Fritzsch
Annaberg
Annaberger Handballer belohnen sich in Herzschlagfinale doch noch
Von Frank Grunert
Am Nikolaustag sah es lange nach einer weiteren Niederlage für die HCAB-Sieben in der Regionsliga aus. Doch mit einem Kraftakt schafften die Kreisstädter gegen Weißenborn II am Nikolaustag doch noch die Wende.

Der Nikolaus scheint ein Fan des Annaberger Handballs zu sein. Bereits am Dienstag zeigte sich sein Gehilfe Knecht Ruprecht im Training der ersten Männermannschaft, was für die Kreisstädter ein gutes Omen sein sollte. Denn im letzten Spiel des Jahres gegen Rotation Weißenborn II siegte die HCAB-Sieben nach einer Aufholjagd noch hauchdünn mit...
