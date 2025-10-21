Annaberger Handballerinnen zeigen im Pokal ihre zwei Gesichter

Annaberg
Lange hat es für die HCAB-Frauen im Regionspokal in Lichtentanne nach der ersten Saisonniederlage ausgesehen. Aber nach einer Leistungssteigerung gelang doch noch der Sieg.
Die Handballerinnen des HC Annaberg-Buchholz haben ihren Erfolgslauf fortgesetzt. Nachdem sie in der Regionsliga West bereits die ersten drei Saisonspiele gewinnen konnten, zogen sie nach einem 30:27 bei Ligakonkurrent Lichtentanne auch in die nächste Runde des Regionspokals ein.
