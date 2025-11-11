Handball: Annaberger Ergebniskrise setzt sich fort

Annaberg
Für die HCAB-Frauen setzt nach dem starken Saisonstart langsam Ernüchterung ein. Gelangen gegen Lichtentanne bislang zwei Siege, setzte es im dritten Duell eine Niederlage.
Nach starkem Saisonauftakt ist bei den Handballerinnen des HC Annaberg-Buchholz derzeit der Wurm drin. Nach dem 20:30 in der Vorwoche in Thalheim mussten die Erzgebirgerinnen auch gegen Lichtentanne eine Niederlage quittieren – die dritte in Serie. Das Hinspiel und das Pokalspiel konnten die Kreisstädterinnen noch gewinnen, nun fehlte ihnen...
