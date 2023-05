Annaberger Schule gewinnt Finale

Erneut war das Lautengrundstadion in Marienberg fest in der Hand der Leichtathleten. Im Erzgebirgsfinale des Bundeswettbewerbes "Jugend trainiert für Olympia" haben 20 Schulmannschaften ihre Kräfte in Sprint, Weitsprung, Hochsprung, Schlagballwurf, Kugelstoßen, Speerwerfen, 800-m-Lauf und den Staffeln gemessen. Äußerst dramatisch...