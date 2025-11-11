Annabergs Fußballer in Topform: Zweite Mannschaft an der Spitze, erste Mannschaft siegt weiter

Es war ein erfolgreiches Wochenende für die Fußballer des VfB Annaberg. Die Erste bezwang Fortuna Chemnitz II mit 2:1, die zweite Mannschaft eroberte die Tabellenführung der Kreisliga. Für den Schützen des Siegtreffers war es eine besondere Partie.

Erfolgslauf fortgesetzt, Tabellenführung erobert: Die Bilanz der Fußballer des VfB Annaberg vom Wochenende kann sich sehen lassen. Während die erste Mannschaft in der Sachsenklasse Fortuna Chemnitz II mit 2:1 bezwang, behielt die zweite Mannschaft im Spitzenspiel der Kreisliga Ost knapp die Oberhand.