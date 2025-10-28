Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jiri Ezr rückte gegen Graupa als Ersatzmann ins Team und gewann dort alle Einzel sowie sein Doppel mit Christian Franz.
Jiri Ezr rückte gegen Graupa als Ersatzmann ins Team und gewann dort alle Einzel sowie sein Doppel mit Christian Franz.
Annaberg
Auch Graupa kann Tannenberger Tischtennisspieler nicht stoppen
Von Frank Grunert
Der Erfolgslauf der Handwerker in der Sachsenliga geht weiter. Im Duell der Aufsteiger setzten sich die Erzgebirger trotz eines wichtigen Ausfalls mit 9:6 durch und springt auf Platz 2.

Die Handwerker in ihrem Lauf hält weder Graupa noch Krankheit auf. Diese etwas abgewandelte Zitat passt derzeit ganz gut zu den Tannenberger Tischtennisspieler. Denn die gewannen das Aufsteiger-Duell in der Sachsenliga beim TSV Graupa mit 9:6 und feierten den fünften Sieg in Serie.
