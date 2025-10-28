Auch Graupa kann Tannenberger Tischtennisspieler nicht stoppen

Der Erfolgslauf der Handwerker in der Sachsenliga geht weiter. Im Duell der Aufsteiger setzten sich die Erzgebirger trotz eines wichtigen Ausfalls mit 9:6 durch und springt auf Platz 2.

Die Handwerker in ihrem Lauf hält weder Graupa noch Krankheit auf. Diese etwas abgewandelte Zitat passt derzeit ganz gut zu den Tannenberger Tischtennisspieler. Denn die gewannen das Aufsteiger-Duell in der Sachsenliga beim TSV Graupa mit 9:6 und feierten den fünften Sieg in Serie.