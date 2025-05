Auer Fußballerinnen vermiesen Himmelblauen die Meisterparty

Bei strömendem Regen haben sich die Veilchen im Derby einen packenden Schlagabtausch mit dem CFC geliefert. Für die kommende Saison wünscht sich der Trainer mehr Konstanz.

Das Saisonfinale in der Fußball-Landesliga der Frauen war nicht nur dramatisch, sondern auch eine sehr nasse und emotionale Angelegenheit. Und am Ende spuckten die Kickerinnen des FC Erzgebirge Aue im Derby beim Chemnitzer FC bei strömenden Regen den CFC-Frauen in die Meistersuppe. Die Gäste unterlagen trotz 3:1-Halbzeitführung zwar noch mit...