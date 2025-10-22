Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Freude war groß: Zwei wichtige Heimsiege hat der 1. TTV Schwarzenberg feiern dürfen. Bild: Päßler/Verein
Die Freude war groß: Zwei wichtige Heimsiege hat der 1. TTV Schwarzenberg feiern dürfen. Bild: Päßler/Verein
Aue
Aufatmen bei Tischtennis-Sachsenligist im Erzgebirge: Team macht verkorksten Start wett
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sachsenliga ist für den 1. TTV Schwarzenberg das Maß der Dinge. Die erste Mannschaft will nach der Rückkehr diese Klasse unbedingt halten. Erfolglos begann die Saison. Nun folgte die Wende.

Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter den Tischtennisspielern des 1. TTV Schwarzenberg. Nach dem Wiederaufstieg in die Sachsenliga hatte das Team um Lennart Bergauer zum Saisonauftakt zwei Niederlagen gegen Tannenberg und Burgstädt zu verdauen. Weit besser lief jetzt das Doppelspielwochenende in eigener Halle. Das dürfte für viel Erleichterung...
