Aufstieg als nachträgliches Jubiläumsgeschenk: Zschopauer Tischtennisverein schreibt Geschichte

Seinen 60. Geburtstag hat der SSV bereits im vergangenen Sommer gebührend gefeiert. Mit einem Jahr Verspätung haben die Spieler nun für ein Präsent gesorgt, das in die Vereinshistorie eingeht.

Nicht lange her, da sind die Zschopauer Tischtennisspieler schon mal in der 1. Bezirksliga auf Punktejagd gegangen. „So hoch hatten wir vorher noch nie gespielt. In der ersten Saison haben wir den Klassenerhalt geschafft, im zweiten Jahr hat es leider nicht gereicht“, erinnert sich Steve Rothe, der mit dem Sport- und Spielverein (SSV) nun in...