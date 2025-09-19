Auftakt ins Abenteuer Bundesliga endet für Handball-Talente aus dem Erzgebirge denkbar knapp

Die Nachwuchsspielgemeinschaft Aue/Chemnitz ist in die Saison gestartet. Gegen Elbflorenz Dresden verkaufte sich der Neuling teuer.

Ärgerlich trifft es wohl am besten: Die B-Jugend-Handballer der Nachwuchsspielgemeinschaft Aue/Chemnitz sind mit einer Niederlage in ihre erste Bundesliga-Saison gestartet. Diese allerdings fiel mit dem 32:33 gegen den HC Elbflorenz Dresden denkbar knapp aus. War es die Nervosität? Spielerisch hat sich die Mannschaft von Coach Nikolas Gruber...