Ausfall erschwert Heimauftakt der Zschopauer Tennisspieler

Ohne einen Neuzugang müssen die TSV-Akteure am Sonntag am heimischen Netz auskommen. Dazu sind noch sechs andere Teams aus der Region gefordert.

In der AK-50-Bezirksliga bestreiten die Tennisspieler des TSV Zschopau am Sonntag ihr erstes Heimspiel. Ab 10 Uhr treffen sie auf den TC Reichenbach, wobei nach dem Auftaktremis in Stollberg der Heimvorteil genutzt werden soll. „Leider wird in unserer Mannschaft Neuling Uwe Viehweger fehlen, sodass es durchaus wieder zu einer ausgeglichenen...