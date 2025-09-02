Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der hier noch an zweiter Stelle liegende Toni Escher hatte am Ende die Nase vorn.
Der hier noch an zweiter Stelle liegende Toni Escher hatte am Ende die Nase vorn. Bild: Hannes-Alfred Reichel
Marienberg
Bei Traditionslauf im Erzgebirge: Annaberger Wintersportler darf im Sommer jubeln
Von Hannes-Alfred Reichel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um sich auf Skimarathon-Wettkämpfe vorzubereiten, ist Toni Escher derzeit auf Rollski unterwegs. Und das ziemlich schnell, wie der Brettmühlenlauf in der Nähe von Marienberg gezeigt hat.

Ein großes Starterfeld hat der 23. Brettmühlenlauf für Inliner und Skiroller angelockt. „Mit 184 Zielläufern wurde die Vorjahreszahl überschritten. Das hat uns sehr gefreut, zumal wieder sehr viele Vereine am Start waren. Neben bekannten Orten wie Geyer, Einsiedel, Neuhausen, Neudorf oder Klingenthal waren auch aus der Leipziger Gegend und...
Mehr Artikel