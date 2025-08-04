Beliebter Classic-Grand-Prix im Erzgebirge am Wendepunkt: Weitere Auflage hängt von vielen Faktoren ab

Aue
Hunderte Fans wollten am ersten Augustwochenende historischen Rennsport sehen: Das Zschorlauer Dreieck erhielt sowohl von Zuschauern als auch Startern erneut Bestnoten. Reicht das für die Zukunft aus?
Wer die Entwicklung der vergangenen Jahre verfolgt, der stellt fest: Sowohl Zuschauer und Ausrichter als auch Starter und Ehrengäste kommen in die Jahre am Zschorlauer Dreieck. Der Classic-Grand-Prix, der am vergangenen Wochenende in die 28. Runde ging, erfreut sich zwar nach wie vor großer Beliebtheit. Auch diesmal wollten Hunderte Besucher aus...
