Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf seiner Yamaha von 1977 spulte Uwe Stübner, Vorsitzender des 1. Auer MSC als Gastgeber, die drei Demonstrationsläufe auf dem Zschorlauer Dreieck ab.
Auf seiner Yamaha von 1977 spulte Uwe Stübner, Vorsitzender des 1. Auer MSC als Gastgeber, die drei Demonstrationsläufe auf dem Zschorlauer Dreieck ab. Bild: Ralf Wendland
Auf seiner Yamaha von 1977 spulte Uwe Stübner, Vorsitzender des 1. Auer MSC als Gastgeber, die drei Demonstrationsläufe auf dem Zschorlauer Dreieck ab.
Auf seiner Yamaha von 1977 spulte Uwe Stübner, Vorsitzender des 1. Auer MSC als Gastgeber, die drei Demonstrationsläufe auf dem Zschorlauer Dreieck ab. Bild: Ralf Wendland
Aue
Beliebter Classic-Grand-Prix im Erzgebirge am Wendepunkt: Weitere Auflage hängt von vielen Faktoren ab
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hunderte Fans wollten am ersten Augustwochenende historischen Rennsport sehen: Das Zschorlauer Dreieck erhielt sowohl von Zuschauern als auch Startern erneut Bestnoten. Reicht das für die Zukunft aus?

Wer die Entwicklung der vergangenen Jahre verfolgt, der stellt fest: Sowohl Zuschauer und Ausrichter als auch Starter und Ehrengäste kommen in die Jahre am Zschorlauer Dreieck. Der Classic-Grand-Prix, der am vergangenen Wochenende in die 28. Runde ging, erfreut sich zwar nach wie vor großer Beliebtheit. Auch diesmal wollten Hunderte Besucher aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
06:00 Uhr
4 min.
Motorsport im Erzgebirge: Warum einem Vogtländer am Zschorlauer Dreieck das Herz aufgeht
Stefan Tennstädt aus Rodewisch mit einem DDR-Eigenbau: Die OZ 250 des Baujahrs 1980 hegt, pflegt und fährt der ehemalige DDR-Meister mit viel Herzblut.
Stefan Tennstädt ist ehemaliger DDR-Meister der 250er-Königsklasse. Seine Leidenschaft für den Rennsport blühte nach der Wende neu auf. Mit einem Meilenstein, den er sich endlich leisten konnte.
Anna Neef
29.07.2025
4 min.
Tradition verpflichtet: Dieser Classic-Grand-Prix lockt sogar einen Südafrikaner ins Erzgebirge
Beim Zschorlauer Dreieck gibt es historisches Rennsportflair hautnah zu erleben.
Laut wird es am kommenden Wochenende auf dem Zschorlauer Dreieck. Für das Geräusch knatternder Motorräder nehmen sowohl Aktive als auch Fans teils weite Anreisen in Kauf. Darunter ein Premierengast.
Anna Neef
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
Mehr Artikel