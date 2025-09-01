Berlin, London, New York: Fußballer aus dem Erzgebirge heben ab

Stollberg
Seit vielen Jahren pflegen der SV Tanne Thalheim und die Vereinigung Erzgebirge in Pennsylvania freundschaftliche Kontakte, die auf historischen Wurzeln beruhen. Nach zahlreichen Stippvisiten der US-Amerikaner gibt es nun erstmals einen Gegenbesuch.
Es ist soweit: Die Thalheimer Fußballer heben ab. Ziel der 37-köpfigen Reisegruppe des SV Tanne sind die USA. Neben rund einem Dutzend Spielern werden auch Trainer, Vereinsverantwortliche und Partnerinnen über den großen Teich jetten, unter ihnen die Trainer René Wendler und Jan Groschopp. „Am 2. September fliegen wir von Berlin über...
