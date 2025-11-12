Biathleten aus dem Erzgebirge meistern Leistungskontrolle vor scharfem Start

Aue
Der Winter rückt näher und damit auch für die Sportler des PSV Schwarzenberg die Wettkampfsaison. Dafür scheinen sie gut gerüstet.
Bei der Herbstleistungskontrolle in Altenberg sind auch die Biathleten des PSV Schwarzenberg gefordert gewesen. Sie absolvierten zunächst Grundlagenschießen und Athletiktest – unter anderem an der Kletterstange, auf dem Rollbrett und beim Hindernislauf. Einen Tag später folgte der komplexe Crosslauf mit zwei Schießeinlagen. „Insgesamt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.