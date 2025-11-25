Billardkegler der Veilchen führen die Tabelle souverän an

Aue
Gegen ihren direkten Verfolger haben sich die Spieler des FC Erzgebirge Aue keine Blöße gegeben. Am Nikolaustag wollen sie ihre weiße Weste wahren.
Auch das Spitzenspiel in der Kreisliga Chemnitz haben die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue gewinnen können. Bei Limbach-Oberfrohna III traten die Veilchen zu fünft an und entschieden alle vier Wertungsduelle für sich. Aus der geschlossenen Mannschaftsleistung ragte die Tagesbestzahl von Ralf Martin heraus, der das Teamergebnis am Ende auf...
