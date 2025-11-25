Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Voll auf Kurs: Jens Schwarz und die Auer Billardkegler.
Voll auf Kurs: Jens Schwarz und die Auer Billardkegler.
Aue
Billardkegler der Veilchen führen die Tabelle souverän an
Redakteur
Von Anna Neef
Gegen ihren direkten Verfolger haben sich die Spieler des FC Erzgebirge Aue keine Blöße gegeben. Am Nikolaustag wollen sie ihre weiße Weste wahren.

Auch das Spitzenspiel in der Kreisliga Chemnitz haben die Billardkegler des FC Erzgebirge Aue gewinnen können. Bei Limbach-Oberfrohna III traten die Veilchen zu fünft an und entschieden alle vier Wertungsduelle für sich. Aus der geschlossenen Mannschaftsleistung ragte die Tagesbestzahl von Ralf Martin heraus, der das Teamergebnis am Ende auf...
