Bis 3 Uhr nachts: Küchenutensilien sorgen in erzgebirgischer Turnhalle für Trubel

Eine Meisterschaft ganz besonderer Art hat in Mildenau bis tief in die Nacht hinein enorme Spannung geboten. Es ging sogar so eng zu, dass eine besondere Regel zur Anwendung kam.

Uwe Wagler sitzt an seinem Stammplatz links auf der Bühne der Mildenauer Turnhalle. So wie an vielen anderen Tagen im Jahr. „Ich bin der Erste im Training oder beim Punktspiel und der Letzte, der die Halle verlässt“, erzählt der 69-jährige Sportwart der Tischtennisabteilung des TSV Grün-Weiß Mildenau. Uwe Wagler sitzt an seinem Stammplatz links auf der Bühne der Mildenauer Turnhalle. So wie an vielen anderen Tagen im Jahr. „Ich bin der Erste im Training oder beim Punktspiel und der Letzte, der die Halle verlässt“, erzählt der 69-jährige Sportwart der Tischtennisabteilung des TSV Grün-Weiß Mildenau.