So voll wird es erst wieder in der Regionalliga. Eishockey wird im Wolfsbau diesen Sonnabend dennoch gespielt.
So voll wird es erst wieder in der Regionalliga. Eishockey wird im Wolfsbau diesen Sonnabend dennoch gespielt.
Aue
Blitzturnier im Erzgebirge gibt Vorgeschmack auf Eishockey-Derby in der Regionalliga
Von Anna Neef
Die 1b-Mannschaft des Regionalligisten Schönheide hat sich für Sonnabend zwei Teams eingeladen – und hofft auf viele Fans im Wolfsbau.

Während sich die Regionalliga-Mannschaft auf dem Weg zum Spitzenspiel nach Berlin befindet, gibt es auch im heimischen Wolfsbau in Schönheide Eishockey zu erleben. Die 1b-Mannschaft aus dem Erzgebirge hat sich für diesen Sonnabend kurzerhand zwei Teams für ein Blitzturnier eingeladen. Zu Gast sind ab 14.30 Uhr der Bayreuther SC und die...
