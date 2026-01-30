Blitzturnier im Erzgebirge gibt Vorgeschmack auf Eishockey-Derby in der Regionalliga

Aue
Die 1b-Mannschaft des Regionalligisten Schönheide hat sich für Sonnabend zwei Teams eingeladen – und hofft auf viele Fans im Wolfsbau.
Während sich die Regionalliga-Mannschaft auf dem Weg zum Spitzenspiel nach Berlin befindet, gibt es auch im heimischen Wolfsbau in Schönheide Eishockey zu erleben. Die 1b-Mannschaft aus dem Erzgebirge hat sich für diesen Sonnabend kurzerhand zwei Teams für ein Blitzturnier eingeladen. Zu Gast sind ab 14.30 Uhr der Bayreuther SC und die...
