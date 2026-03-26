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Nachdenklich: Auch Schönheides Yannek Seidel schmerzt der verlorene Kampf um den Titel sehr.
Nachdenklich: Auch Schönheides Yannek Seidel schmerzt der verlorene Kampf um den Titel sehr. Foto: Ramona Schwabe
Nachdenklich: Auch Schönheides Yannek Seidel schmerzt der verlorene Kampf um den Titel sehr.
Nachdenklich: Auch Schönheides Yannek Seidel schmerzt der verlorene Kampf um den Titel sehr. Foto: Ramona Schwabe
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Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge geben ihre Trikots her
Redakteur
Von Anna Neef
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Mit dem Titel hat es nicht geklappt. Schönheide ist der alte und auch der neue Vizemeister der Regionalliga Ost. Gefeiert werden soll mit den Fans dennoch. Dazu gibt es vier Gründe.

100 Liter Freibier sollen Trost schenken: Mit Fans, Helfern, Sponsoren und Mannschaft wollen die Schönheider Wölfe die Saison beschließen. Ausgerechnet hatten sie sich für diese Meisterschaft in der Regionalliga Ost allerdings mehr. Der Titel sollte es im Jubiläumsjahr 90 Jahre Eishockey in Schönheide werden. Doch FASS Berlin entschied die...
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