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FASS Berlin hat in der Finalrunde der Regionalliga Ost die Oberhand behalten und die Meisterschaft gewonnen. Bei Schönheide ist der Frust groß. Lob hatte der Coach dennoch übrig.
Die Enttäuschung ist groß. Das kleine Wunder blieb aus am Sonnabend im Wolfsbau. FASS Berlin hat auch das dritte Finalspiel in der Eishockey-Regionalliga Ost gewonnen. Mit 5:2 (0:2/0:0/2:3) schickten die Gäste die Schönheider vor 814 Fans vom Eis. Nur ein Sieg hätte den Gastgebern in die Verlängerung der „Best of 5“-Serie geholfen. Aber...
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