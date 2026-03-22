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Enttäuschung steht in den Gesichtern der Schönheider Wölfe geschrieben. Bei den treuen Fans bedankten sie sich ehrlich.
Enttäuschung steht in den Gesichtern der Schönheider Wölfe geschrieben. Bei den treuen Fans bedankten sie sich ehrlich. Foto: Anna Löscher
Tomas Rubes und die Schönheider Wölfe hatten in der Finalserie insgesamt wenig zu melden.
Tomas Rubes und die Schönheider Wölfe hatten in der Finalserie insgesamt wenig zu melden. Foto: Ramona Schwabe
Pokale und Medaillen der Eishockey-Regionalliga Ost.
Pokale und Medaillen der Eishockey-Regionalliga Ost. Foto: Anna Löscher
Enttäuschung steht in den Gesichtern der Schönheider Wölfe geschrieben. Bei den treuen Fans bedankten sie sich ehrlich.
Enttäuschung steht in den Gesichtern der Schönheider Wölfe geschrieben. Bei den treuen Fans bedankten sie sich ehrlich. Foto: Anna Löscher
Tomas Rubes und die Schönheider Wölfe hatten in der Finalserie insgesamt wenig zu melden.
Tomas Rubes und die Schönheider Wölfe hatten in der Finalserie insgesamt wenig zu melden. Foto: Ramona Schwabe
Pokale und Medaillen der Eishockey-Regionalliga Ost.
Pokale und Medaillen der Eishockey-Regionalliga Ost. Foto: Anna Löscher
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Kein Titel für Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge: „Lässt sich nicht schön reden“
Redakteur
Von Anna Neef
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FASS Berlin hat in der Finalrunde der Regionalliga Ost die Oberhand behalten und die Meisterschaft gewonnen. Bei Schönheide ist der Frust groß. Lob hatte der Coach dennoch übrig.

Die Enttäuschung ist groß. Das kleine Wunder blieb aus am Sonnabend im Wolfsbau. FASS Berlin hat auch das dritte Finalspiel in der Eishockey-Regionalliga Ost gewonnen. Mit 5:2 (0:2/0:0/2:3) schickten die Gäste die Schönheider vor 814 Fans vom Eis. Nur ein Sieg hätte den Gastgebern in die Verlängerung der „Best of 5“-Serie geholfen. Aber...
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