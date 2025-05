Blumenauer Schachspieler bejubeln nach Krimi den Aufstieg

Als Spitzenreiter ihrer Bezirksliga-Staffel wollte die SG am letzten Spieltag das Ticket zur Landesebene lösen. Allerdings machte es ein Lokalrivale dem Favoriten nicht leicht.

Am letzten Spieltag der Saison ging es für die Schachspieler der SG Blumenau um alles: Aufstieg in die 2. Landesklasse oder Verbleib in der Bezirksliga. Mit einem Punkt Vorsprung auf Verfolger Niederwiesa reichte ausgerechnet gegen Lokalrivale Eintracht Seiffen (3.) ein 4:4, um den Erfolg perfekt zu machen. Doch wer dachte, das Remis sei reine...