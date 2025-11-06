Böses Erwachen mitten in den Unruhen von Tansania: Flitterwochen werden für Erzgebirgsliga-Kicker zum Albtraum

Nach der Hochzeit wollte Nick Rothenstein mit seiner Frau die schönen Seiten des ostafrikanischen Landes erleben. Für das Paar aus Zschopau kam nach einer interessanten Safari aber alles ganz anders.

Mit der BSG Motor Zschopau trifft Nick Rothenstein in der Fußball-Erzgebirgsliga am Sonntag ab 14 Uhr auf den SV Tirol Dittmannsdorf. Ein stets mit großer Spannung erwartetes Derby, das von Emotionen geprägt ist. Bei Rothenstein kochen die Gefühle bereits hoch – allerdings nicht wegen des Duells der beiden Lokalrivalen. Vielmehr lassen den...