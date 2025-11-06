Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zu Beginn der Reise, als Nick und Eva Rothenstein mit ihrem Guide den Serengeti Nationalpark besuchten, war die Welt noch in Ordnung.
Zu Beginn der Reise, als Nick und Eva Rothenstein mit ihrem Guide den Serengeti Nationalpark besuchten, war die Welt noch in Ordnung. Bild: Nick Rothenstein
Zu Beginn der Reise, als Nick und Eva Rothenstein mit ihrem Guide den Serengeti Nationalpark besuchten, war die Welt noch in Ordnung.
Zu Beginn der Reise, als Nick und Eva Rothenstein mit ihrem Guide den Serengeti Nationalpark besuchten, war die Welt noch in Ordnung. Bild: Nick Rothenstein
Zschopau
Böses Erwachen mitten in den Unruhen von Tansania: Flitterwochen werden für Erzgebirgsliga-Kicker zum Albtraum
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der Hochzeit wollte Nick Rothenstein mit seiner Frau die schönen Seiten des ostafrikanischen Landes erleben. Für das Paar aus Zschopau kam nach einer interessanten Safari aber alles ganz anders.

Mit der BSG Motor Zschopau trifft Nick Rothenstein in der Fußball-Erzgebirgsliga am Sonntag ab 14 Uhr auf den SV Tirol Dittmannsdorf. Ein stets mit großer Spannung erwartetes Derby, das von Emotionen geprägt ist. Bei Rothenstein kochen die Gefühle bereits hoch – allerdings nicht wegen des Duells der beiden Lokalrivalen. Vielmehr lassen den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:24 Uhr
3 min.
Für wen wird Strom und Gas in Ostdeutschland günstiger?
Ab 2026 zahlen viele Kundinnen und Kunden für Strom weniger Geld. (Symbolbild)
Mehrere ostdeutsche Energieversorger senken ab 2026 ihre Preise, andere wollen noch folgen. Wer kann sich über geringere Kosten freuen? Und wie viel können Kundinnen und Kunden sparen? Ein Überblick.
Helena Dolderer, dpa
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:24 Uhr
2 min.
Mordverdächtige im Fall Fabian in Untersuchungshaft
Die Polizei durchsuchte am Donnerstag erneut Häuser.
Vier Wochen nach dem Verschwinden des achtjährigen Fabian ist eine Frau in Untersuchungshaft. Sie soll das Kind getötet haben. Zur Tat äußert sie sich nicht.
11:45 Uhr
3 min.
Warum die erzgebirgische Enduro-Hochburg im Fußball derzeit ausgebremst wird
Vergeblich versucht Willy Freigang vom FV Krokusblüte, diesen Schuss des Zschopauers Jason Bolyo Benyo zu blocken.
Nach dem Aufstieg in die Erzgebirgsliga hatten sich die Zschopauer Kicker für die neue Saison viel vorgenommen. Allerdings fehlen der BSG Motor derzeit gleich mehrere wichtige Leistungsträger.
Andreas Bauer
11.08.2025
3 min.
Saison der Fußball-Erzgebirgsliga beginnt mit faustdicker Überraschung
Trainer Dirk Mehlhorn (rechts), hier mit Leistungsträger Max Flade, hat mit der BSG Motor Zschopau zum Saisonauftakt einen Achtungserfolg gefeiert.
Als Aufsteiger gehören die Zschopauer Kicker in der Kreisoberliga eher zu den Underdogs. Dass die BSG Motor trotzdem viel vorhat, bekam gleich mal einer der Titelkandidaten zu spüren.
Andreas Bauer
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel