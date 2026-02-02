Bogensport bekommt erneut eine Bühne im Erzgebirge: Und jeder hat seine eigene Technik

Annaberg
Der Schützenverein Schlettau hat in Annaberg-Buchholz einmal mehr 120 Teilnehmer zur Landesmeisterschaft im Bogenschießen begrüßt. Die Ausrichter schickten Helfer und Medaillengewinner ins Rennen.
Lena Börner aus Elterlein bringt so leicht nichts aus dem Konzept. Sie ist die Ruhe in Person. Das kommt ihr beim Bogenschießen entgegen. „Lena kann sich extrem gut konzentrieren und fokussieren“, bestätigt Übungsleiter Marco Fischer, der die Schülerin bei der Königlich privilegierten Schützengilde Geyer betreut. Auch am vergangenen...
