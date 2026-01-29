Landesmeister gesucht: Darum ermitteln Sachsens Bogenschützen ihre Besten immer im Erzgebirge

Die Landesmeisterschaft ist inzwischen ein Dauerbrenner in Annaberg-Buchholz geworden. Das hat einen Grund. Auch diesmal zielen rund 130 Starter auf die Scheiben.

Qualität verpflichtet. Das gilt auch für die sächsische Landesmeisterschaft der Bogenschützen. Denn sie hat einen festen Ort: Das sechste Mal in Folge wird diesen Sonnabend in der Silberlandhalle Annaberg-Buchholz auf die Scheiben gezielt. Ausrichter ist der Schützenverein Schlettau um Abteilungsleiter Jörg Siegert. „Offenbar können wir...