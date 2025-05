Boxturnier im Erzgebirge: Wie Aktive und Gäste an Markus Beyer erinnern

Der Weltmeister aus Breitenbrunn, der 2018 einem Krebsleiden erlag, ist für viele Talente nach wie vor ein großes Vorbild. Denn seine Aura lebt im Boxclub Erzgebirge weiter.

Luuk Rübsam ist am Sonnabend nur Zuschauer. Während sich seine Vereinskollegen vom Boxclub Erzgebirge beim Markus-Beyer-Gedächtnisturnier in den Ring steigen, bleibt der 15 Jahre alter Boxer am Rand stehen. Seine rechte Hand ist eingegipst. Erst unter der Woche hatte er sich diese Verletzung zugezogen. Ausgerechnet wenige Tage vor dem so...