Budgetplanung: Eishockey-Wölfe aus dem Erzgebirge können auf starke Partner bauen

Zwei Firmen aus der Region halten dem Regionalligisten aus Schönheide die Treue. Ein Spielbetrieb wäre ohne sie nicht denkbar.

Angesichts der angespannten Wirtschaftslage allerorten und in nahezu allen Branchen können die Schönheider Wölfe tief durchatmen. Denn zwei wichtige und treue Partner bleiben an der Seite des Eishockey-Regionalligisten aus dem Erzgebirge. So hat die Nickelhütte Aue GmbH ihren Vertrag als Hauptsponsor verlängert. „Dafür bedanken wir uns...