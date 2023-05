Carsten Mohe kehrt zurück

Carsten Mohe kehrt zusammen mit Beifahrer Alexander Hirsch auf die deutschen Rallye-Pisten zurück. Der Crottendorfer tritt in diesem Jahr noch zu zwei Läufen der Deutschen Rallye-Meisterschaft sowie bei der erstmals ausgetragenen WM-Rallye Zentraleuropa rund um Passau an. Was das Auto betrifft, so kehrt Mohe zu seinen Wurzeln zurück...