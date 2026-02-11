Club aus dem Erzgebirge lässt am Sachsenring die Reifen glühen – samt Wachablösung bei den Damen

Kartmeisterschaft statt Winterpause: Die Motorsportler des AMC Annaberg-Buchholz sind um die Wette gefahren. Dabei gab es neue und alte Sieger.

Am Sachsenring haben die Motorsportler des AMC Annaberg-Buchholz ihre Clubmeisterschaft im Kart ausgefahren. 28 Teilnehmer absolvierten drei Runden in jeweils zirka elf Minuten. So lautete die Zeitvorgabe. Denn gesiegt haben nicht unbedingt die Schnellsten. Vielmehr wurden die Gewinner über ein Gleichmäßigkeitssystem ermittelt. Präzision,...