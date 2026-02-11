MENÜ
Kilian Hantschmann vom AMC Annaberg hat die Clubmeisterschaft im Kartfahren gewonnen.
Kilian Hantschmann vom AMC Annaberg hat die Clubmeisterschaft im Kartfahren gewonnen.
Annaberg
Club aus dem Erzgebirge lässt am Sachsenring die Reifen glühen – samt Wachablösung bei den Damen
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kartmeisterschaft statt Winterpause: Die Motorsportler des AMC Annaberg-Buchholz sind um die Wette gefahren. Dabei gab es neue und alte Sieger.

Am Sachsenring haben die Motorsportler des AMC Annaberg-Buchholz ihre Clubmeisterschaft im Kart ausgefahren. 28 Teilnehmer absolvierten drei Runden in jeweils zirka elf Minuten. So lautete die Zeitvorgabe. Denn gesiegt haben nicht unbedingt die Schnellsten. Vielmehr wurden die Gewinner über ein Gleichmäßigkeitssystem ermittelt. Präzision,...
