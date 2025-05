Cornhole-Bundesliga: Titelverteidiger aus dem Erzgebirge sofort wieder auf Erfolgskurs

Unter 36 Mannschaften konnte sich das Ore-Mountains-Team im Vorjahr die Krone sichern. Obwohl die Konkurrenz in der neuen Saison größer ist, bleibt der Ehrgeiz immens. Und der Auftakt lässt hoffen.

Als Trendsportart ist Cornhole in Deutschland weiter auf dem Vormarsch. Neben der Suchtgefahr, von der Spieler immer wieder sprechen, wird die Tendenz auch durch Zahlen klar belegt. Gingen in der Cornhole-Bundesliga im Vorjahr 36 Mannschaften an den Start, so ist die Zahl in der neuen Saison fast doppelt so groß. 60 Teams wollen es 2025 wissen,...