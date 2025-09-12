Cornhole-Turnier lockt sogar Hamburger ins Erzgebirge

Nun sind die Olbernhauer Cornhole-Spieler sogar in der Bundesliga am Start. Angefangen hat alles mit dem Endless-Turnier, das zum 5. Mal ansteht.

Bis in den hohen Norden hat sich jenes Turnier herumgesprochen, mit dem 2020 die Cornhole-Leidenschaft in Olbernhau geweckt wurde. „Wir erwarten auch Teilnehmer aus Hamburg, Berlin und Bayern“, sagt Mitorganisator Wolfgang Geitner über das Endless-Cornhole-Turnier, das ab Freitag (18 Uhr) im Treibehaus der Saigerhütte ausgetragen wird.... Bis in den hohen Norden hat sich jenes Turnier herumgesprochen, mit dem 2020 die Cornhole-Leidenschaft in Olbernhau geweckt wurde. „Wir erwarten auch Teilnehmer aus Hamburg, Berlin und Bayern“, sagt Mitorganisator Wolfgang Geitner über das Endless-Cornhole-Turnier, das ab Freitag (18 Uhr) im Treibehaus der Saigerhütte ausgetragen wird....