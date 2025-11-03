Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch bei der Lausitz Rallye gelang Carsten Mohe und Andrea Lieber in ihrem Clio der Tagessieg.
Bild: Sascha Dörrenbacher
Auch bei der Lausitz Rallye gelang Carsten Mohe und Andrea Lieber in ihrem Clio der Tagessieg.
Auch bei der Lausitz Rallye gelang Carsten Mohe und Andrea Lieber in ihrem Clio der Tagessieg. Bild: Sascha Dörrenbacher
Annaberg
Crottendorfer Rallye-Duo gelingt perfekte Saison
Von Frank Grunert
Auch im sechsten Lauf der Deutschen Rallye Meisterschaft haben Carsten Mohe und Andrea Lieber den Tagessieg in ihrer Klasse eingefahren. Trotzdem waren sie ausnahmsweise mal nicht die Schnellsten.

Sie haben es geschafft: Rallye-Pilot Carsten Mohe und Co-Pilotin Andrea Lieber haben auch den sechsten und letzten Saisonlauf in der DRM3-Klasse der Deutschen Rallye Meisterschaft gewonnen. Bei der Lausitz Rallye gelang Mohe damit ein erfolgreiches Comeback auf Schotter nach fünf Jahren Pause.
