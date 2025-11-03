Crottendorfer Rallye-Duo gelingt perfekte Saison

Auch im sechsten Lauf der Deutschen Rallye Meisterschaft haben Carsten Mohe und Andrea Lieber den Tagessieg in ihrer Klasse eingefahren. Trotzdem waren sie ausnahmsweise mal nicht die Schnellsten.

Sie haben es geschafft: Rallye-Pilot Carsten Mohe und Co-Pilotin Andrea Lieber haben auch den sechsten und letzten Saisonlauf in der DRM3-Klasse der Deutschen Rallye Meisterschaft gewonnen. Bei der Lausitz Rallye gelang Mohe damit ein erfolgreiches Comeback auf Schotter nach fünf Jahren Pause.