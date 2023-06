Damen-Duo besitzt die Chance auf Edelmetall

Endlich ringen alle auf einem Fleck. Gern wäre Björn Schöniger in Heidelberg bei der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen dabei. Doch ein Trauerfall in der Familie hält ihn in der Heimat. "Für unsere Sportler wird das Wochenende aber sicher unvergesslich", sagt der Ringertrainer des FC Erzgebirge Aue. Denn um die insgesamt 30...