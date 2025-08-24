Dank Hattrick von jungem Hoffnungsträger: Marienberger Kickern gelingt Traumstart

Marienberg
Auch sein zweites Saisonspiel in der Sachsenklasse West hat der FSV Motor in überzeugender Manier gewonnen. Dabei ragte bei den Erzgebirgern ein 18-jähriger Angreifer heraus.
Nach dem 4:1-Sieg in Meerane haben die Landesklasse-Fußballer des FSV Motor Marienberg auch ihr zweites Saisonspiel klar gewonnen. Gegen den SC Syrau setzte sich der Landesliga-Absteiger vor heimischer Kulisse mit 5:0 (3:0) durch, wobei ein junger Angreifer fast im Alleingang die Weichen stellte. Nach seinem Doppelpack in der ersten Halbzeit traf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.