Der dreifache Torschütze Rick Bauer war am Samstag nicht zu bremsen.
Der dreifache Torschütze Rick Bauer war am Samstag nicht zu bremsen.
Marienberg
Dank Hattrick von jungem Hoffnungsträger: Marienberger Kickern gelingt Traumstart
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch sein zweites Saisonspiel in der Sachsenklasse West hat der FSV Motor in überzeugender Manier gewonnen. Dabei ragte bei den Erzgebirgern ein 18-jähriger Angreifer heraus.

Nach dem 4:1-Sieg in Meerane haben die Landesklasse-Fußballer des FSV Motor Marienberg auch ihr zweites Saisonspiel klar gewonnen. Gegen den SC Syrau setzte sich der Landesliga-Absteiger vor heimischer Kulisse mit 5:0 (3:0) durch, wobei ein junger Angreifer fast im Alleingang die Weichen stellte. Nach seinem Doppelpack in der ersten Halbzeit traf...
