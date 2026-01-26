MENÜ
Ingrid Bartels belegte beim Neujahrsbowling von „Freie Presse“ den 2. Platz bei den Frauen. Daneben Holger Anis, Dritter bei den Männern.
40 Teilnehmer - 25 Männer und 15 Frauen - haben beim Neujahrsbowling in Joe’s Freizeithallen in Schwarzenberg um die Pokale gekämpft.
Die Besten auf einen Blick: Bei den Frauen siegte Mandy Bley-Maurer (Mitte) vor Ingrid Bartels (l.) und Petra Trutnau. Bei den Männern setzte sich Benjamin Richter (2. v. l.) vor René Gaßmann (l.) und Holger Anis durch.
Aue
Dank Kasslerbraten zum Siegerpokal: Bowlingturnier im Erzgebirge sieht einen neuen Gewinner
Redakteur
Von Anna Neef
Benjamin Richter und Mandy Bley-Maurer haben das Neujahrsturnier von „Freie Presse“ gewonnen. Die 26. Auflage bot so manche Besonderheit und auch kulinarisch ganz großen Sport.

Gefühlt sein ganzes Leben lang nimmt Benjamin Richter schon am Neujahrsbowling von „Freie Presse“ teil. „Ich war seit Kindertagen wirklich fast immer dabei“, sagte der 30-Jährige am Sonnabend nach vier Durchgängen auf den Bahnen in Joe’s Freizeithallen in Schwarzenberg-Neuwelt. Die 26. Auflage des Turniers wird der Vater eines...
