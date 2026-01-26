Dank Kasslerbraten zum Siegerpokal: Bowlingturnier im Erzgebirge sieht einen neuen Gewinner

Benjamin Richter und Mandy Bley-Maurer haben das Neujahrsturnier von „Freie Presse“ gewonnen. Die 26. Auflage bot so manche Besonderheit und auch kulinarisch ganz großen Sport.

Gefühlt sein ganzes Leben lang nimmt Benjamin Richter schon am Neujahrsbowling von „Freie Presse“ teil. „Ich war seit Kindertagen wirklich fast immer dabei“, sagte der 30-Jährige am Sonnabend nach vier Durchgängen auf den Bahnen in Joe’s Freizeithallen in Schwarzenberg-Neuwelt. Die 26. Auflage des Turniers wird der Vater eines...