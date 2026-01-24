Bowlingturnier im Erzgebirge: Titelverteidigerin und ein neuer Sieger stehen am Ende ganz oben

Aue
Mandy Bley-Maurer aus Sehma hat das 26. Neujahrsturnier der „Freien Presse“ in Schwarzenberg gewonnen. Bei den Männern gab es mit Stammgast Benjamin Richter aus Neudorf einen neuen Sieger.
653 Punkte haben Mandy Bley-Maurer (M.) locker zum Sieg gereicht. Beim 26. Neujahrsturnier von „Freie Presse“ in Joes Freizeithallen in Schwarzenberg konnte der Titelverteidigerin am Sonnabend keine andere Frau das Wasser reichen. Auf den Plätzen 2 und 3 landeten Ingrid Bartels (582) und Petra Trutnau (574/r.). Strahlender Gewinner bei den...
