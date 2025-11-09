Dank Pflichtsieg und Schützenhilfe: Titelverteidigung für Gelenauer Ringer wieder in Reichweite

Zschopau
Beim RV Hannover haben sich die Erzgebirger so klar durchgesetzt wie in keinem anderen Regionalliga-Vergleich zuvor. Doch das war nicht der einzige Grund zur Freude.
Pflichtaufgabe erfüllt. Viel mehr Worte würde Trainer Björn Lehnert kaum verlieren über den Sieg, den die Regionalliga-Ringer der Wettkampfgemeinschaft Gelenau/Markneukirchen II am Samstag beim RV Hannover eingefahren haben. Dabei dürfte dieser in die Geschichtsbücher eingehen. Mit 37:0 fiel der Erfolg – abgesehen von Entscheidungen am...
