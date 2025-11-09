Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ismail Aliev (rechts) brauchte in Hannover nur 1:28 Minuten für seinen Schultersieg.
Ismail Aliev (rechts) brauchte in Hannover nur 1:28 Minuten für seinen Schultersieg. Bild: Heiko Neubert
Zschopau
Dank Pflichtsieg und Schützenhilfe: Titelverteidigung für Gelenauer Ringer wieder in Reichweite
Von Andreas Bauer
Beim RV Hannover haben sich die Erzgebirger so klar durchgesetzt wie in keinem anderen Regionalliga-Vergleich zuvor. Doch das war nicht der einzige Grund zur Freude.

Pflichtaufgabe erfüllt. Viel mehr Worte würde Trainer Björn Lehnert kaum verlieren über den Sieg, den die Regionalliga-Ringer der Wettkampfgemeinschaft Gelenau/Markneukirchen II am Samstag beim RV Hannover eingefahren haben. Dabei dürfte dieser in die Geschichtsbücher eingehen. Mit 37:0 fiel der Erfolg – abgesehen von Entscheidungen am...
11.11.2025
3 min.
Röwekamp: Drei Punkte beim neuen Wehrdienst noch ungelöst
Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp ist Vorsitzender des Verteidigungsausschusses.
Wie sollen junge Männer künftig für den Wehrdienst ausgewählt werden? Unionsexperte Röwekamp nennt offene Fragen und fordert konkrete Antworten.
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
13.10.2025
2 min.
Lange Anreise lohnt sich für Gelenauer Ringer
Seyran Simonyan (Rot, hier gegen Thalheims Tobias Löffler), sorgte in Artern mit seinem Schultersieg für die Entscheidung zugunsten des RSK Gelenau.
Mit einem 24:12-Auswärtssieg kehren die Regionalliga-Ringer der WKG Gelenau/Markneukirchen II von ihrem Duell bei Germania Artern zurück. Ein perfekter Urlaubsstart für den Trainer.
Frank Grunert
11.11.2025
3 min.
Neuer Plauener Eventkoch zieht in ehemalige Schlosserei-Werkhalle
Eventkoch Thomas Krause bringt die Werbung für sein Unternehmen an der Halle einer ehemaligen Schlosserei an der Poeppingstraße an.
Schon im Vorjahr wollte Gastronom und TV-Koch Thomas Krause im Stadtteil Chrieschwitz investieren. Doch die ursprünglichen Pläne scheiterten. Jetzt gibt es eine Alternativlösung.
Swen Uhlig
28.10.2025
4 min.
Gelenauer Regionalliga-Ringer sorgen zum Rückrundenauftakt für einen Paukenschlag
Gelenaus Ismail Aliev (rotes Trikot) besiegte Patryk Krobski durch Technische Überlegenheit.
In heimischer Halle haben die Erzgebirger der WKG Pausa/Plauen die erste Saisonniederlage beigefügt. Überraschend war dabei die Zahl der Schultersiege, die die vielen Fans bejubeln durften.
Andreas Bauer
Mehr Artikel