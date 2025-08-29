Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dartsspieler geben sich dieser Tage im Icehouse Aue die Klinke in die Hand.
Dartsspieler geben sich dieser Tage im Icehouse Aue die Klinke in die Hand. Bild: Anna Neef
Dartsspieler geben sich dieser Tage im Icehouse Aue die Klinke in die Hand.
Dartsspieler geben sich dieser Tage im Icehouse Aue die Klinke in die Hand. Bild: Anna Neef
Aue
Darts-Marathon weht einen Hauch von Ally Pally ins Erzgebirge
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vier Turniere an zwei Tagen: Die BSG Wismut Aue und die Dartsspieler der Old School Bar aus der Stadt laden für Freitag und Sonnabend ins Icehouse ein. Dort fliegen die Pfeile.

Bänke und Boards sind aufgebaut. „Wir haben uns mit Blick auf die Zahl der eingehenden Anmeldungen nun doch für zehn statt fünf Boards entschieden“, sagt Patrick Terjung. Das sei eine gute Nachricht, schickt der Präsident der BSG Wismut Aue hinterher. Sein Verein und die Darts-Spieler der Old School Bar machen diesen Freitag und Sonnabend...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
01.08.2025
1 min.
Volleyball bei der BSG Wismut Aue: Verein aus dem Erzgebirge setzt beim Nachwuchs an
Die BSG Wismut Aue sucht ambitionierte Volleyballer, um eine Jugendabteilung aus der Taufe zu heben.
Der Breitensportverein aus Aue plant den Aufbau einer Jugendabteilung am Netz. Eine Hallenzeit gibt es. Ebenso wie ambitionierte Trainer.
Anna Neef
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
28.08.2025
3 min.
Wismut-Handballer aus dem Erzgebirge verstärken sich mit ehemaligen Nationalspielern
Jan Faith ist in Aue kein Unbekannter. Viele Jahre spielte er beim EHV in der 2. Bundesliga. Zuletzt lief der Slowake beim HC Einheit Plauen in der Regionalliga auf und wechselte nun zur BSG Wismut.
Paukenschlag im Erzgebirge: Bisher ist die erste Männermannschaft der BSG Wismut Aue in der Regionsoberliga ohne Coach ausgekommen. Das ändert sich nun. Noch mehr Qualität kam auch im Kader dazu.
Anna Neef
Mehr Artikel