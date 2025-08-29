Darts-Marathon weht einen Hauch von Ally Pally ins Erzgebirge

Vier Turniere an zwei Tagen: Die BSG Wismut Aue und die Dartsspieler der Old School Bar aus der Stadt laden für Freitag und Sonnabend ins Icehouse ein. Dort fliegen die Pfeile.

Bänke und Boards sind aufgebaut. „Wir haben uns mit Blick auf die Zahl der eingehenden Anmeldungen nun doch für zehn statt fünf Boards entschieden", sagt Patrick Terjung. Das sei eine gute Nachricht, schickt der Präsident der BSG Wismut Aue hinterher. Sein Verein und die Darts-Spieler der Old School Bar machen diesen Freitag und Sonnabend...