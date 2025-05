Das mittlere Erzgebirge ist am Tennisnetz wieder stark vertreten

Für die Teams aus Zschopau und Marienberg beginnt die neue Freiluftsaison. Am breitesten ist aber ein anderer Verein aus der Region aufgestellt.

Für die Aktiven des Sächsischen Tennisverbandes beginnt am Wochenende die Sommersaison. Die Anlagen der 135 Vereine sind bestens präpariert. So auch beim TSV Zschopau, der allerdings mit einer Auswärtspartie ins neue Spieljahr startet. 13.30 Uhr beginnt am Samstag das Match der AK-50-Spieler beim SV Stollberg. Wegen des ungewohnten Kunstrasens...